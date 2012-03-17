Рекламный видеослайд

$50
ВидеомонтажЗакрыт10 заявок240 просмотров
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Необходим видеослайд, рекламирующий студию ЙОГИ в г.Донецк.

Вот наш сайт yogahealth.com.ua

Продолжительность ролика 45сек.

Размещаться будет в супермаркете и торговом центре на дисплее 30 дюймов.

БЕЗ звука!

Пишите свои предложения по идее и цене.

12 лет назад
axmetob
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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