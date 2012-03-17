Рекламный видеослайд

Нужен ролик для сайта http://shkola.avtovodila.ru/ Продолжительность от 60 до 100 секунд. У нас есть: 1. Видео сцены из наших онлайн занятий (два варианта - съемка и 3d-сюжеты) 2. Видео сцены самих уроков Хочется яркий и эмоциональный ролик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим видеослайд, рекламирующий студию ЙОГИ в г.Донецк.
Вот наш сайт yogahealth.com.ua
Продолжительность ролика 45сек.
Размещаться будет в супермаркете и торговом центре на дисплее 30 дюймов.
БЕЗ звука!
Пишите свои предложения по идее и цене.
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