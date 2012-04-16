Приветсвие на звонок входящий.

Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт: youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw 1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом 2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести. ...
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Голос женский.
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Без фона. Четко, без радости безмерной, но доброжелательно. Голос не должен быть очень молодым. 23-27 лет. Уверенно и спокойно.
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