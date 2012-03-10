Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт: youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw 1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом 2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать видеоролик длительностью 2:50 под имеющийся сценарий и голосовое сопровождение. Наполнение ролика - скриншоты с веб-сервиса и доп. материалы из презентаций, которые мы предоставим.
Уровень ролика - не ниже такого: http://www.youtube.com/watch?v=7qACRmB1jAU
Сроки жесткие.
Первым делом нужна раскадровка, завтра. Само видео - в понедельник утром :)
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