Создать видеоролик

$250
ВидеомонтажЗакрыт7 заявок203 просмотра
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Необходимо создать видеоролик длительностью 2:50 под имеющийся сценарий и голосовое сопровождение. Наполнение ролика - скриншоты с веб-сервиса и доп. материалы из презентаций, которые мы предоставим.

Уровень ролика - не ниже такого: http://www.youtube.com/watch?v=7qACRmB1jAU

Сроки жесткие.

Первым делом нужна раскадровка, завтра. Само видео - в понедельник утром :)

12 лет назад
acdron
Андрей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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