Видео-ролики

ВидеомонтажЗакрыт9 заявок387 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать презентацию состоящий из пяти роликов. С добавлением аудио и видео эффектов с помощью программы Adobe after effect или аналогов.

1 ролик. Привлечь внимание целевой аудитории.

2 ролик. Вызвать интерес,обращаясь к эмоциям

3 ролик. Доказать выполнимость своих обещаний

4 ролик. Гарантии

5 ролик. Призыв к действию

Текст роликов готов. В роликах к аудитории обращается человек.Видео запишется при согласовании с исполнителем.

12 лет назад
Safr_56
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переделать видеоролик

    Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт: youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw 1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом 2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести. ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать интро - бренд сайта на 7 сек

    Нужно сделать интро - бренд сайта на 7 сек. Мне делаются ролики-обзоры онлайн игр. Нужно сделать чтобы перед роликами была эффектная заставка с логотипом сайта и сверкающими молниями и силуэтами замков )) Заставка такого формата: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=EZZF3z0A7HI Предлагайте ориентировочную цену ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить титры и звук в видеоролике

    $250

    Есть две задчи по работе с видеороликом: 1) Работа с графикой Заменить английские надписи на русские. Русский текст мы предоставляем. Часть надписей выполнена в виде простых титров, часть включена в видеоконтент, то есть двигается вместе с анимацией, ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Смонтировать видео

    Есть около 30 детских домашних видеозаписей общей длительностью около 1 часа. Нужно сделать небольшой фильм с музыкальным сопровождением (7-8 песен) Под каждую песню определённый отрывок видео. Ну и несколько текстов для описания.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видео-ролик о интернет-магазине icomp.kz

    $100

    Нужно сделать рекламный ролик для ТВ о новом интернет магазине www.icomp.kz, пока временно сайт находится по адресу store.icomp.kz. ролик должен быть ярким и заряжающим. Нужно выделить преимущества интернет магазина, можно одним абзацем, креативность приветствуется 1) Доступность Чтобы ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Престижная презентация автопарка (срочно)

    Видео презентация. АВТОКОМПЛЕКС (автосервис, продажа подержанных авто и т.д.) необходимо сделать престижную, качественную работу. Съемка, монтаж с элементами оформления (графика). Территориально г. Долгопрудный, Московской обл.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад