Видео-ролики

Нужно переделать ролик для заливки его на ютуб, чтобы вставить на сайт: youtube.com/watch?v=7QP73uTJApw 1. заменить текст и добавть еще пару кадров с текстом 2. добавить озвучку (по-Русски). Все те же слова, что в ролике, только надо его перевести. ...