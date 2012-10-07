Создать проморолик программы

Есть готовый сценарий, нужно по нему сделать мульт, без озвучки. Длительность 3-4 минут. Думаю, flash-ем делать, но нужно примерно такое качество - http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/04/Moon-520x345.jpg Если такое возможно flash-ем, или есть другие предложения, оставьте заявку) Бюджет - ...