Меню для диска

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки242 просмотра
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Необходимо сделать на базе существующего макета (psd) меню для диска с видео-фильмом и фотографиями.

Меню представляет собой выбор видео или фотогалереи. Диск предназначен для воспроизведения на ПК или видеоплеерах.

12 лет назад
Maninweb
Игорь 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
amkid
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$15
2 дня
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