Есть готовый сценарий, нужно по нему сделать мульт, без озвучки. Длительность 3-4 минут. Думаю, flash-ем делать, но нужно примерно такое качество - http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/04/Moon-520x345.jpg Если такое возможно flash-ем, или есть другие предложения, оставьте заявку) Бюджет - ...
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Необходимо сделать на базе существующего макета (psd) меню для диска с видео-фильмом и фотографиями.
Меню представляет собой выбор видео или фотогалереи. Диск предназначен для воспроизведения на ПК или видеоплеерах.
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