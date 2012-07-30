Ролик (слайд-шоу) "История любви"

Здравствуйте.

Перво-наперво отмечу — не заказчик, а выступаю здесь в роли арт-директора, или менеджера кому удобнее.

Задача: есть фотографии молодых людей, их нужно свести в ролик (презентацию). Тема: «История любви». Демонстрироваться будет на свадьбе этих же молодых людей. Своего рода эпилог :) Клиент ожидает интересное, может не совсем стандартное решение. Сами по себе фотографии довольно веселые (как обещают), и должны дать простор для воображения дизайнера.

От вас на данном этапе: цена, сроки.

Если есть решения — приветствуется.

Приемка работы в два этапа сначала я, затем клиент. Возможны правки.