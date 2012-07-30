Ролик (слайд-шоу) "История любви"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок200 просмотров

Здравствуйте.

Перво-наперво отмечу — не заказчик, а выступаю здесь в роли арт-директора, или менеджера кому удобнее.

Задача: есть фотографии молодых людей, их нужно свести в ролик (презентацию). Тема: «История любви». Демонстрироваться будет на свадьбе этих же молодых людей. Своего рода эпилог :) Клиент ожидает интересное, может не совсем стандартное решение. Сами по себе фотографии довольно веселые (как обещают), и должны дать простор для воображения дизайнера.

От вас на данном этапе: цена, сроки.

Если есть решения — приветствуется.

Приемка работы в два этапа сначала я, затем клиент. Возможны правки.

13 лет назад
Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Avision_Studio
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
6 дней
Мне досталась привилегия оставить отзыв первым и без лишней лести скажу, что Вадим — отличный исполнитель. Мой клиент остался работой доволен, и охарактеризовал ее, как Шикарно. От себя скажу, что мне было очень комфортно работать с данным специалистом. Вадим проявлял и инициативу, и творческий подход. Не смотря на не горящие сроки, работу не затягивал, всегда был на связи, правки старался сделать оперативно. Кстати сказать, работали по предоплате, то есть можно верить человеку. Если будет такого плана работа еще, я знаю к кому обратится. Благодарю.
Было приятно сотрудничать с Александром. Постоянный онлайн, четкое ТЗ, оперативная оплата. Идеальный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Avision_Studio
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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