Необходимо сделать аудио-ремикс из известной песни, наложив нами наговоренные фразы, или часть звука из видеороликов. Т.е. примерно нужен ремикс, когда на песню накладывают слова (речи) из известного фильма. Слова, соответственно, наши. ...
Сделать видео презентацию
Нужно сделать видео презентацию для инфопродукта http://seo.dvd-era.ru/
Текст есть, нужно все остальное.
Длительность 7-10 мин.
Примеры того что должно получится:
http://blogger.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies
http://manager.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies
http://job.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies
http://gun.info-dvd.ru/?from=infodvdgoodies
Просьба указывать цены.
Заявки фрилансеров
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