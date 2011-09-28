Добрый день! Краткие требования: 1) Переозвучить профессиональным диктором (мужчина) и литературно правильным текстом 2) Ускорять процессы ввода информации, ожидания загрузки и обновления 3) Вырезать ненужную часть экрана (taskbar и тд) 4) Блоки ...
Сделать аудио-ремикс
Необходимо сделать аудио-ремикс из известной песни, наложив нами наговоренные фразы, или часть звука из видеороликов.
Т.е. примерно нужен ремикс, когда на песню накладывают слова (речи) из известного фильма. Слова, соответственно, наши.
В приложении файл, который будет основной дорожкой и наговоренные фразы для наложения поверх трэка.
Выбранный исполнитель
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