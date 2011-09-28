Сделать аудио-ремикс

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Закрыт8 заявок355 просмотров

Необходимо сделать аудио-ремикс из известной песни, наложив нами наговоренные фразы, или часть звука из видеороликов.

Т.е. примерно нужен ремикс, когда на песню накладывают слова (речи) из известного фильма. Слова, соответственно, наши.

В приложении файл, который будет основной дорожкой и наговоренные фразы для наложения поверх трэка.

14 лет назад
stasafon
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$15
3 дня

Заявки фрилансеров

amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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