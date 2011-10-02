Скринкаст по установке приложения

Сделать 5 скринкастов по установке приложения Видеолюбитель

http://g8r.ru

Обработать ситуации

1) Установлен AIR и приложение нормально устанавливается и запускается

2) AIR нет и его нужно установить отдельно, потом установить приложение по пункту 1

3) Возникла ситуация, когда AIR установлен, но приложение не устанавливается с сайта

Использование приложения

4) Путь до запуска сериала

5) Путь до запуска фильма

Шаги от захода на сайты до запуска приложения.

Каждый шаг комментировать голосом.