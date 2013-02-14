Создание коротких 10 секундных роликов

Требуется отредактировать видео. Устаревший лейбл заменить на новый. При отправке заявки обязательно укажите Хронометраж 5 мин 20 сек 1) Цену 2) Срок Заявки без данных параметров рассматриваться не будут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
мне нужна помощь в создание большого количества маленьких 10 секундных роликов. Работа простая - я говорю тематику ролика и его географию. Вы должны найти самостоятельно похожие кадры в YouTube, загрузить их от туда, смонтажировать с сюжетом, сжать и прислать мне. Все технические свойства я передам вместе с ТЗ.
Пример - ролик индустриализации Америки в 60ых годах. Вам нужно самостоятельно придумать как в 10 секунд вместить картинки ( что бы не мелькало перед глазами продолжительность картинки должна быть сек 2-3, тоесть всего 5 картинок максимум ), найти виды индустриализации именно Америки в YouTube и сделать такой ролик. Мне нужно около 100 таких роликов. Следующий ролик индустриализация в Бразилии и тд. Стоимость $1 за один 10 секундный ролик. Всего таких роликов около 100 штук ( может быть и больше ).
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