Создание ролика - 15 секунд

Тема --- Cherchez la femme! , Ищите женщину как источник всех проблем. Но с вставкой скрытой рекламы некоего магического пентакля. Ссылку на информацию дам. Я это представляю, как мультик. В некоей форме эволюции женщин, которые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профессионал, умеющий быстро и качественно сделать ролик в краткие сроки.
Нам нужен ролик, 15 секунд в конечном выходном формате mpeg.
Вот требования, предъявляемые к ролику
Image: BMP, GIF, JPEG, PNG,
Animation: Flash, AnimGIF
Sound: WAV, MP3,
Video: MPEG 1, 2, 4, WMV
Type: TrueType
Контент (фото, тексты и пр.) мы предоставляем.
Пожалуйста, ссылки на свои работы и примерные стоимости присылайте на e-mail [email protected]
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