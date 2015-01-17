Создать вступительный ролик (заставка) для SEO-канала на Youtube

ВидеомонтажЗакрыт21 заявка289 просмотров
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Добрый день!

Решил создать канал на youtube по SEO-тематике (блог).

Требуется Создать вступительный ролик. Его я буду использовать в начале каждого ролика.

Примеры уже отснятых видео есть, все загружено, покажу потенциальным исполнителям.

Заставка нужна не особо длинная, но сделана профессионально, качественно.

Думаю где-то секунд на 5.

Сориентируйте пожалуйста по стоимости и срокам.

9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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