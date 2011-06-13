Требуется смонтировать ролик

Необходим человек, который сможет организовать сценарий, съемку и монтаж рекламного ролика на 10-15 сек про газон для компании которая занимается продажей газона в Москве и МО.

Претендент должен продумает как правильно снять, мы снимем в Твери, пришлем ему, а он смонтирует.

От претендента нужны требования к материалу!

Все вопросы на емейл tevik.art(gav)gmail.com или асю 448-466- девять восемь два