Требуется создать "Guide Tour" видео ролик

Т3 - часть 1

Требуеться создать "Guide Tour" видео ролик об Интернет сайте.

Ролик должен иметь стиль Apple: http://www.apple.com/mobileme/guidedtour/index.html?size=medium

- белый фон

- симпатичная девушка с компьютером желательно Apple

- девушка рассказывает на русском языке о сайте, показывает центральные возможности сайта.

Ролик должен быть до 3 минут, текст и материал будет предоставлен.

Т3 - часть 2

Мы предоставляем дубляж на дополнительных 2 языках, надо наложить на ролик.

Работа на долгий срок, периодически будут выпускаться такие ролики.

Прозьба выкладывать предложение здесь, а не приватными сообщения, потом очень трудно уследить кому ответил а кому нет.