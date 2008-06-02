Видеоролики

Типа этих в самом низу: http://idance.ru/show.php?id_a=1143

Бюджет: 200$ минута.

Сделка без риска или оплата после выполнения задания.

Количество необходимых роликов – пока что 2 по 1 минуте, но обращения будут постоянные.

Криворуких, не чувствующие стиля – НЕ БЕСПОКОИТЬ! Школяры – в школу!

Ссылку на портфольные работы!