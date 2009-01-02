Проект совмещает в себе несколько заданий, Вы можете выбрать одно или все сразу, если одно указывайте по какому направлению Вы готовы сработать: 1. Для сайта нужен подробный видео-тур - как работать с сайтом, с системой, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется видео-ролик.
1. На английском языке.
2. Продолжительность порядка 3х минут.
3. Тема - финансы (подробнее при личном общение).
4. Пример: _www.backlinks.com
5. Должен быть солидный мужчина.
6. Деловой фон.
-------------------------
Дополнительно:
1. Предлагайте Ваши цены.
2. Никаких предоплат не будет.
3. Предпочтения отдадим людям с примерами своих работ.
Контакты:
Можете оставлять предложение тут.
Пишите в личку.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Добрый день. Есть новостной сайт на Joomla. Нужны флеш проигрыватели для видео и аудио файлов. Такие как на "В контакте", но переделанные под дизайн нашего сайта (такой же строгий и простой). Устанавливать на сайт буду сам, от вас нужно ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт15 лет назад
Из 1 минуты видео вырезать chroma key (зелёный фон). Перевести видео во flash формат. Вот пример как работает chroma key: http://www.mediacollege.com/video/special-effects/green-screen/images/tatv-01.jpgВидеомонтаж18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
http://cablecom.custvox.com/video/survey.jsp?jobid=108 вот пример как сделано Нужно снять на камеру диктующую девушку (красивую собой) Тексты мы предоставимВидеомонтаж9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
http://cablecom.custvox.com/video/survey.jsp?jobid=108 вот пример как сделано 1) нужно придумать сценарий (набор вопросов и ответов) 2) в камеру снять эпизоды (девушка) ------- задача: показать мощь ВИДЕО-сурвея возможные сценарии - улучшить существующий - подкоректировать тексты, приведя их в соотвествие ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть сайт. Есть идея прикрутить к нему видео-чат. Я не совсем четко представляю, что для этого нужно и как это сделать. Пока только консультация, потом возможно сотрудничество. Оставляйте свои ICQ, я выберу сам кому писать.Завершен15 лет назад
- $20
Необходимо в AV ряд вставить кадры с текстом. От исполнителя требуется: творческий подход, художественный вкус! видео - анонс вечеринки. прошу в ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ . все что хотите сказать - в тело проректа.Видеомонтаж20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Обзоры программ для игры в покер пример можно представить если объединить http://www.youtube.com/watch?v=diwYWA5I_jg с озвучкой http://www.youtube.com/watch?v=3CH7fROwJXc примерный план ролика: удобства программы, как начать игру, загрузка, регистрация (бонус-код) язык: русский необходимо уметь играть в покер, иметь приятный голос цель: чтобы человек, ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек который разбирается в видео. 1)Уметь уменьшить размер 700 мб на 350 мб (тоесть конвертить) 2)Вставить рекламную картинку в начале и конце видео. Пишите в ICQ - 381206536Видеомонтаж7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $55
Бриф - в приложении.Завершен15 лет назад