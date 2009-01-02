Требуется видео-ролик

ВидеомонтажЗакрыт9 заявок526 просмотров
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Требуется видео-ролик.

1. На английском языке.

2. Продолжительность порядка 3х минут.

3. Тема - финансы (подробнее при личном общение).

4. Пример: _www.backlinks.com

5. Должен быть солидный мужчина.

6. Деловой фон.

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Дополнительно:

1. Предлагайте Ваши цены.

2. Никаких предоплат не будет.

3. Предпочтения отдадим людям с примерами своих работ.

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15 лет назад
alexmanag
Alex Manag 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
tashka22
Наталья 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$211
7 дней
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