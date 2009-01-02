Аудио- и Видео плеер во flash

Из 1 минуты видео вырезать chroma key (зелёный фон). Перевести видео во flash формат. Вот пример как работает chroma key: http://www.mediacollege.com/video/special-effects/green-screen/images/tatv-01.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть новостной сайт на Joomla.
Нужны флеш проигрыватели для видео и аудио файлов.
Такие как на "В контакте", но переделанные под дизайн нашего сайта (такой же строгий и простой).
Устанавливать на сайт буду сам, от вас нужно сами проигрыватели и обьяснение что нужно для установки, а именно, как будет заливаться/ конвертироваться аудио-видео файл, как добавлять кодеки, какие права должны быть у папки.
Бюджет не большой, но и задание вроде бы не сложное.
Выбор будет скорее по самому дешевому предложению.
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