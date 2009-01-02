Аудио- и Видео плеер во flash

Добрый день.

Есть новостной сайт на Joomla.

Нужны флеш проигрыватели для видео и аудио файлов.

Такие как на "В контакте", но переделанные под дизайн нашего сайта (такой же строгий и простой).

Устанавливать на сайт буду сам, от вас нужно сами проигрыватели и обьяснение что нужно для установки, а именно, как будет заливаться/ конвертироваться аудио-видео файл, как добавлять кодеки, какие права должны быть у папки.

Бюджет не большой, но и задание вроде бы не сложное.

Выбор будет скорее по самому дешевому предложению.