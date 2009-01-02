Видео для финансового портала

Проект совмещает в себе несколько заданий, Вы можете выбрать одно или все сразу, если одно указывайте по какому направлению Вы готовы сработать:

1. Для сайта нужен подробный видео-тур - как работать с сайтом, с системой, в личном кабинете, куда нажимать, что вводить и т.д. - функцинал довольно большой (желательно сопровождение актером, приятной внешности, который скажем будет рассказывать а когда нужно показывать + вставки видео роликов, + скрины как двигается мышка, куда нажимается и т.д. ) создание иерархической структуры видеороликов по всем вопросам... Также в будущем нужно будет их переделать на многие языки, что обословоливает сотрудничестов в будущем.

2. Аналогичная работа для аналогичного сайта, но чуть проще.

3. Профессиональный видео ролик высоко качества, который будет являтся заставкой скажем на фирменном диске компании или презентационным роликом на сайте.

4. Нужен профессиональный ролик для телевидения уровня цетральных каналов под ключ + второй вариант укороченный, который пускается второй волной для экономии рекламного времени...

От Вас нужны приблизительные цены, примеры Ваших работ, и обязательно контактные телефоны (Для более быстрого объяснения задач)