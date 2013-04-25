Видео презентация, где Вы в главной роли

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок178 просмотров

Не совсем обычная работа, подойдет далеко не каждому. В общем нужно записать небольшой видео ролик (3-7 минут) в котором Вы будете рассказывать об услугах связанных с редактирование фотографий. (текст я предоставлю).

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Что потребуется:

-Пол мужской

-Приятная внешность

-Поставленный голос

-Очень позитивный настрой (настоящие эмоции, внутренняя удовлетворенность, комфорт, даже самодовольство)

-Одержимость любимым делом (про которое будет вестись презентация)

-Приличный интерьер, ноутбук, компьютер и так далее, что бы было видно, какая хорошая у Вас работа!

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О чем рассказывать (текст на всё я предоставлю):

-Немного о себе (представиться)

-О своем хобби (связанном с редактированием фотографий, желательно будет заснять немного процесса в работе)

-Рассказать о преимуществах, которые получит человек заказавший данную услугу

-Как заказать на сайте данную услугу (показать техническую навигацию по сайту)

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Пишите свои цены, понимаю, что работа не простая, но и интересная одновременно; надеюсь на небольшие расходы! "Наверно будет много желающих" -Чувствую, что не очень, довольно новая для рунета услуга, но между прочим на западе давным давно в ходу и пользуется большим спросом; да как и у нас, просто мало кто сможет это делать качественно, недорого, от того и нет запросов, но время неизбежно делает все новые, и новые запросы...

12 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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