Всем привет! Есть готовое видео (продолжительность 30 секунд). Нужно поменять контакты в самом последнем кадре. Напишите пожалуйста сколько это будет стоить и срок. Спасибо большое, Сырым
Видео презентация, где Вы в главной роли
Не совсем обычная работа, подойдет далеко не каждому. В общем нужно записать небольшой видео ролик (3-7 минут) в котором Вы будете рассказывать об услугах связанных с редактирование фотографий. (текст я предоставлю).
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Что потребуется:
-Пол мужской
-Приятная внешность
-Поставленный голос
-Очень позитивный настрой (настоящие эмоции, внутренняя удовлетворенность, комфорт, даже самодовольство)
-Одержимость любимым делом (про которое будет вестись презентация)
-Приличный интерьер, ноутбук, компьютер и так далее, что бы было видно, какая хорошая у Вас работа!
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О чем рассказывать (текст на всё я предоставлю):
-Немного о себе (представиться)
-О своем хобби (связанном с редактированием фотографий, желательно будет заснять немного процесса в работе)
-Рассказать о преимуществах, которые получит человек заказавший данную услугу
-Как заказать на сайте данную услугу (показать техническую навигацию по сайту)
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Пишите свои цены, понимаю, что работа не простая, но и интересная одновременно; надеюсь на небольшие расходы! "Наверно будет много желающих" -Чувствую, что не очень, довольно новая для рунета услуга, но между прочим на западе давным давно в ходу и пользуется большим спросом; да как и у нас, просто мало кто сможет это делать качественно, недорого, от того и нет запросов, но время неизбежно делает все новые, и новые запросы...
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