Приветствую, по ссылке видео нашего партнера, https://www.youtube.com/watch?v=Db6sCfntkcE необходимо на первых 11 секундах изменить логотип, вернее добавить к существующему еще один, наш и в конце ролика так же картинку ...
Записать видео-рецепт из области кулинарии
Видео-ролик 5-10 мин. Из области изготовления домашних молочных продуктов продолжительность 5-10мин.
Выбранный исполнитель
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