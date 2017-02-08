Поставить заставку на видео

Приветствую,

по ссылке видео нашего партнера,

https://www.youtube.com/watch?v=Db6sCfntkcE

необходимо на первых 11 секундах изменить логотип, вернее добавить к существующему еще один, наш

и в конце ролика так же

картинку как должно выглядеть дам.

больше никаких изменений не нужно.

прошу указать стоимость