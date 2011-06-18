Договор по франшизе

Требуется юридическая консультация в сфере интернет-аукционов. ICQ 334417845, Егор Сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать договор о предоставлении франчайзинговых услуг в интернете.
Прошу привести примеры составленных договоров. Можно на не связанную с интернетом тему.
Пишите, расскажу подробности.
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