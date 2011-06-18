Договор по франшизе

$100
Юридические услугиЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Требуется написать договор о предоставлении франчайзинговых услуг в интернете.

Прошу привести примеры составленных договоров. Можно на не связанную с интернетом тему.

Пишите, расскажу подробности.

12 лет назад
mCalf
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ampro
Алена 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$100
1 день
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