Подготовка иска

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Работа для юриста, представляющего себе работу сервиса WebMoney.
В общих словах: есть должник с персональным аттестатом, получивший кредит через кредитную биржу WM. Данные должника имеются. Сумма существенная, требуется юридическое сопровождение по иску.
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