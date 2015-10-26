Исковое заявление по закону о защите прав потребителей

Юридические услугиЗакрыт23 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется составление искового заявления к фитнес клубу за одностороннее расторжение договора.

8 лет назад
klawerk
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад