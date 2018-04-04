Консультация по удалению негативных отзывов

На сайтах otzovik.com/ и irecommend.ru/ опубликованы негативные отзывы на продукцию компании. Задача – добиться удаления части негативных отзывов.

Переписка с администрацией сайта не дала результатов.

Требуется консультация юриста, который имел дело с данными сайтами, по поводу того, что можно сделать в данной ситуации.

Видимо, для начала нужно отправить грамотную претензию владельцам сайтов.

Если не поможет, то, возможно, обратиться в суд.