Консультация по удалению негативных отзывов

Юридические услугиЗакрыт2 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайтах otzovik.com/ и irecommend.ru/ опубликованы негативные отзывы на продукцию компании. Задача – добиться удаления части негативных отзывов. 

Переписка с администрацией сайта не дала результатов. 

Требуется консультация юриста, который имел дело с данными сайтами, по поводу того, что можно сделать в данной ситуации. 

Видимо, для начала нужно отправить грамотную претензию владельцам сайтов. 

Если не поможет, то, возможно, обратиться в суд.

6 лет назад
seva_grom
Максим 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад