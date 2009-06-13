Консультация в области Интернет права

Ищем юриста, понимающего в области Интернет права, налогооблажения доходов полученных в Интернете.

Основная работа:

- юридическое оформление Интернет проектов, ограничение ответственности в сфере Интернет услуг, написание публичных договоров оферт

- налогооблажение доходов полученных в Интернете

- консультации в этих областях

Наличие опыта в этих областях приветствуется

Если есть портфолио ваших юридических работ на определенных сайтах, то пожалуйста представьте ссылки

Конечный выбор будет за юристом, грамотно разбирающимся в этих областях, понимающим что такое партнерки в Интернете и т.п.

Знания требуются по законодательству РФ.