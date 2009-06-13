Консультация в области Интернет права

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Завершен8 заявок428 просмотров

Ищем юриста, понимающего в области Интернет права, налогооблажения доходов полученных в Интернете.

Основная работа:

- юридическое оформление Интернет проектов, ограничение ответственности в сфере Интернет услуг, написание публичных договоров оферт

- налогооблажение доходов полученных в Интернете

- консультации в этих областях

Наличие опыта в этих областях приветствуется

Если есть портфолио ваших юридических работ на определенных сайтах, то пожалуйста представьте ссылки

Конечный выбор будет за юристом, грамотно разбирающимся в этих областях, понимающим что такое партнерки в Интернете и т.п.

Знания требуются по законодательству РФ.

16 лет назад
juristwel
Денис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Saprit
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Написал по моим требованиям публичный договор оферту, грамотно и развернуто ответил на многие вопросы касаемые Интернет права. Исполнителен, все сделал быстро и качественно. От работы остались только положительные эмоции, буду сотрудничать дальше.
Оплата произведена в срок, в полном размере, согласно достигнутой договоренности

Заявки фрилансеров

Saprit
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад