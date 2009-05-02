Зарегистрировать торговую марку

Хочу узнать могу ли я зарегистрировать сайт www.ukr-firma.com как торговую марку ukr-firma Т.к. тут мне позвонили представители торговой марки UKRFIRM и грозят судом, но ведь моя марка другая. Вобщем нужна консультация могу ли я зарегить свою марку ukr-firma ??И сколько это будет стоить? И сроки?