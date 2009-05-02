В приложении к проекту есть стандартный договор аренды нежилого помещения. НЕОБХОДИМО: Откорректировать этот договор так, чтобы АРЕНДАДАТЕЛЬ (сторона предоставляющая арендуемую площадь) не мог в одностороннем порядке расторгнуть этот договор, до его завершения ...
Зарегистрировать торговую марку
Хочу узнать могу ли я зарегистрировать сайт www.ukr-firma.com как торговую марку ukr-firma Т.к. тут мне позвонили представители торговой марки UKRFIRM и грозят судом, но ведь моя марка другая. Вобщем нужна консультация могу ли я зарегить свою марку ukr-firma ??И сколько это будет стоить? И сроки?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Юридические услуги1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Занятие для юристов, практикующих в судах. Добавление комментариев к статьям. вот пример статьи http://www.nzpv.ru/live/19-syna-objazali-otcu-platit-pensiju.html Комментарии не должны быть сухими. Как для простого человека. Объем добавлений не больше 1000 ...Юридические услуги17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Разработка документов: Устава, договор о создании юр. лица и других документов в соответствии с изменениями, которые вступят 01.07.09 Цены и сроки указывайте пожалуйста. Предложения на почту [email protected] СергейЮридические услуги12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно соатвить договор о сотврудничестве стоимость 500 руб icq 428870242Юридические услуги6 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Необходимо составить исковое заявление к долговой расписке. Просрочен возврат долга.Юридические услуги7 заявокЗакрыт16 лет назад
Составление договора предоплаты за доставку через интернет магазин! Предоплата за доставку цветочной композиции. размер 100% Нужно грамотно составить договор предоплаты или добавить что-то в договор-оферту, так чтобы этот договор-оферту заказчик получал с ...Юридические услуги8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Проконсультировать и проштудировать весь договор-оферту интернет магазина. Найти погрешности в юр стороны. Разъяснить, какие пункты добавить, какие убрать и как есть хитрости!Юридические услуги1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно доделать договор, icq 428870242Юридические услуги15 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Мне нужна юридическая консультация, буквально пару вопросов. По поводу создания ООО в России и Украине.Юридические услуги7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Консультирование по вопросам налогового законодательства УкраиныЮридические услуги4 заявкиЗакрыт16 лет назад