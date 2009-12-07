Написать претензию. Срочно.

Требуются договора на продвижения сайтов, создания сайтов, изменения сайтов. самое лучшее чтоб был один договор а приложения разные. я ИП на упрощенной системе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо в течении часа написать письмо претензию. Смысл объясню и документы вышлю - договор и счета, которые платить не хотим.
Письмо коротенькое - на страницу максимум.
Оплатить работу смогу завтра.
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