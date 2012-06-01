Нужен договор-оферта для сайта приема платежей.

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Сайт той же тематики что и onpay.ru, pay2pay.com, sprypay.ru

Сразу пишем цены)

13 лет назад
axipay
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

liamax
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

liamax
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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