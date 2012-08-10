Необходимо разработать дизайн сайта. Движок самописный, так что просто html страница. Тематика: прокси, vpn, сервера, анонимность и все что к этому прилогается. Так же дополнительно может потребоваться создание нескольких баннеров на gif или flash (рекламные). При хорошей работе, позже ...