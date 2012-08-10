axipay

Максим axipay

 
36 летРоссия/Рассказово
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexeiYudov
Алексей 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Парсер php
Отличный заказчик! Задача поставлена четко, оплата во время!
Все выполнено, отлично. Ювелир)
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mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$50
10 баллов
8 лет назад
Логирование 3proxy в БД
Никаких проблем. Доступ дан, оплата сразу после работ. Только приятные впечатления от работы!
Колупался сутки с сервером, написал Кириллу, так он минут за 10 все поднял как надо. Еще и рассказал что сделал)
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cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Небольшой скрипт на jqery
Спасибо за интересную задачу.
Сделал быстро и дешего, все как нужно.
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Roman551
Роман 
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Баннер для сайта, тематика игровая валюта
Очень приятный заказчик, четкое ТЗ и моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Заказ был выполнен за пару часов.
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stira
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Персонально для Дмитрия Стира
Еще один удачный проект от приятного заказчика.
Еще парочка хороших баннеров, были созданы оперативно.
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