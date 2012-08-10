Необходимо написать php скрипт-парсер авторизации на сайте pikabu.ru Функции: Авторизация на сайте, получение куки для последующего парсинга страниц. Куки сохраняются в переменную.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется сервер на Centos 7 и парочка ipv4 Необходимо настроить прокси сервер, предпочтительнее 3proxy Конекретнее. 1 - разрешить/запретить определенному пользователю доступ к сервису по протоколу http/socks5 Например: user1 имеет доступ к ip 11.11.11.11 / разрешен доступ к любому сайту и ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сервер с 3proxy на centos 6. Необходимо поднять логирование в бд mysql с помощью ODBCСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Основное. Пхп или питон, предпочтительнее пхп. Многопоточность. Чекать типы прокси http/https/socks4/socks5 Прокси без пароля, с авторизацией по логину и паролю, с авторизацией по ip Дополнительно. Определение анонимности прокси, определение скорости прокси, определение типа проксиВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта. Движок самописный, так что просто html страница. Тематика: прокси, vpn, сервера, анонимность и все что к этому прилогается. Так же дополнительно может потребоваться создание нескольких баннеров на gif или flash (рекламные). При хорошей работе, позже ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть блок слоев div с чекбоксами. У каждого чекбокса есть параметр prise, prise2 Необходимо сделать: При клике на слой выделяется чекбокс и меняется цвет слоя. При повторном нажатии убирается чекбокс и цвет слоя меняется назад. Если выбран чекбокс, то ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написать прокси чекер. Требования: Многопоточность, язык программирования php, работа с протоколами http/https/socks4/socks5, проверка на анонимность, скорость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Баннер для сайта, тематика игровая валюта в онлайн играх. Размеры стандартные 468 x 60 Формат желательно gif можно и на flash При хорошей работе и хорошей цене могу заказать 2-3 баннера + дальнейшая работа касательно графики ваша.Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно написать скрипт. Скрипт авторизуется на сайте, имея логин и пароль, сохраняет куки в переменную и переходит на главную страницу. ВсеВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт шифрования и расшифровывания части данных в БД. Требования: Хороший алгоритм шифрования, удаленное место расположения ключа. Сразу пишем Цена-срокВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт той же тематики что и onpay.ru, pay2pay.com, sprypay.ru Сразу пишем цены)Юридические услуги1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Несколько Баннеров для сайта axipay.comБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создание логотипа, кнопки и фирменного знака для axipay.comЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад