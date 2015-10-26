Нужен юрист или фирма готовые хотя бы начать идти нехоженой дорогой

$1530
Юридические услугиЗакрыт4 заявки241 просмотр
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Если совсем кратко- нужно с нестандартной стороны оспорить начисление Земельного налога

подробности в ссылке http://www.kissproject.info/2015/07/blog-post.html

8 лет назад
kisspro
Игорь 
62 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)