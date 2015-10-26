На тесты с Международного права (International Law) нужно дать правильные ответы. Всего приблизительно 100 вопросов. Вот для примера несколько: In the advisory opinion on the Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of ...
Нужен юрист или фирма готовые хотя бы начать идти нехоженой дорогой
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Если совсем кратко- нужно с нестандартной стороны оспорить начисление Земельного налога
подробности в ссылке http://www.kissproject.info/2015/07/blog-post.html
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