Онлайн юрист

С заказчиком заключал договор (во вложении) , заказчик создал новую организацию и объязательства по договору возмьет на себя эта организация, нужно доп. согалшение к этому договору, о том, что правоприемником стала новая организация.
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