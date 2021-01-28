Онлайн юрист

Предлагаю удаленную работу с телефона/ПК

Сайт специализируется на предоставлении юридических услуг онлайн

(в основном гражданский кодекс)

основная аудитория - женщины среднего и старшего возраста

График работы: с 10-11 утра до 20:00

Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома

Ищем молодого специалиста, который умеет найти контакт с людьми и продать свои услуги.

Выплата может быть по договоренности раз в три дня. Зп в день - 200-700 грн (% от покупки ваших услуг)