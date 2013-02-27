Получение образовательной лицензии для автошколы под ключ

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Получение образовательной лицензии под ключ.

1-Открытие ООО;

2-Поиск в поборе помещения;

3-Все документы касающиеся материально технического обеспечения

-Составление учебного плана;

-Составление календарный учебного графика;

-Составление схемы учебных маршрутов;

-Разработка рабочих программ учебных предметов;

-Составление планируемых результатов освоения рабочих программ и пояснительной записки;

4-Составление, подача документов в СЭС,Пожарную инспекцию,ГАИ;

5-Подача документов в лицензирующий орган;

7-Подготовка пакета документов для подачи в лицензирующий орган;

8-Работа с уведомлениями лицензирующего органа;

9-Сопровождение на всех этапах получения лицензии.

5 лет назад
guest_15952627197922
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Заявки фрилансеров

Анна
 
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Павел
 
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