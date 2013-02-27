Необходима помощь грамотного юриста по недвижимости для сопровождения сделки по покупке квартиры в ипотеку в Московской области.Стоимость работы окончательная, составляет 5 000 руб, так как составлять ничего не нужно, а именно проверить документы по сделке, подготовленные банком и продавцом и дать необходимые рекомендации.

Возможно физическое сопровождение сделки (присутствие на подписании документов в конце июля).

Важный критерий - юрист должен хорошо знать специфику именно покупки недвижимости в Московской области, т.к. она отличается от покупки недвижимости в Москве или других городов России.