Необходима помощь грамотного юриста по недвижимости

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт2 заявки537 просмотров

Необходима помощь грамотного юриста по недвижимости для сопровождения сделки по покупке квартиры в ипотеку в Московской области.Стоимость работы окончательная, составляет 5 000 руб, так как составлять ничего не нужно, а именно проверить документы по сделке, подготовленные банком и продавцом и дать необходимые рекомендации.

Возможно физическое сопровождение сделки (присутствие на подписании документов в конце июля).

Важный критерий - юрист должен хорошо знать специфику именно покупки недвижимости в Московской области, т.к. она отличается от покупки недвижимости в Москве или других городов России.

5 лет назад
office5wan
Никита 
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