Доброго времени суток! Квартиру передали банку по цене 1 396 350 по не известному мне постановлению об оценке. Далее квартира была проданна банком по цене 1 800 000р Остался висеть долг 641 ...
Разрешение споров с Ленэнерго
Нарушения Постановление правительства №861. Сетевая организация отказывается производить опосредованное технологическое подключение земельного участка принуждая к завершению сделки на заведомо невыгодных условиях с третьими лицами (собственниками электрических сетей) ссылаясь на то, якобы ранее было осуществлено технологическое присоединение. Подтверждающих документов не могут предоставить ввиду их отсутствия ни сетевая организация, ни собственник электросетей. Фактическое подключение отсутствует (на столбе нет счётчика)
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