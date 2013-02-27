Разрешение споров с Ленэнерго

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт2 заявки286 просмотров

Нарушения Постановление правительства №861. Сетевая организация отказывается производить опосредованное технологическое подключение земельного участка принуждая к завершению сделки на заведомо невыгодных условиях с третьими лицами (собственниками электрических сетей) ссылаясь на то, якобы ранее было осуществлено технологическое присоединение. Подтверждающих документов не могут предоставить ввиду их отсутствия ни сетевая организация, ни собственник электросетей. Фактическое подключение отсутствует (на столбе нет счётчика)

5 лет назад
guest_15926761721319
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад