Защита интеллектуальной собственности

Мы производим и продаем защиты на окна от грабителей.

наш сайт в Украине - http://vartavikonna.com.ua/

нам принадлежит:

1) торговая марка Дефас в Украине

2) литовский патент на изобретение 3)

мировая регистрация произведений науки: Защелка для окон и дверей

4) мировая регистрация авторского дизайна логотипа « Защита окон «ДЕФАС».

Существует несколько сайтов, которые продают копии наших товаров и

товары со схожей конструкцией, одна из самых крупных (http://defas.com.ua/), имеет патент на полезную модель.

Задача прекратить продажу подделок, в том числе через дилеров и маркетплейсы