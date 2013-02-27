Доброго времени суток! Квартиру передали банку по цене 1 396 350 по не известному мне постановлению об оценке. Далее квартира была проданна банком по цене 1 800 000р Остался висеть долг 641 ...
Защита интеллектуальной собственности
Мы производим и продаем защиты на окна от грабителей.
наш сайт в Украине - http://vartavikonna.com.ua/
нам принадлежит:
1) торговая марка Дефас в Украине
2) литовский патент на изобретение 3)
мировая регистрация произведений науки: Защелка для окон и дверей
4) мировая регистрация авторского дизайна логотипа « Защита окон «ДЕФАС».
Существует несколько сайтов, которые продают копии наших товаров и
товары со схожей конструкцией, одна из самых крупных (http://defas.com.ua/), имеет патент на полезную модель.
Задача прекратить продажу подделок, в том числе через дилеров и маркетплейсы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Юридические услуги5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Добрый день. Необходима консультация по вопросу нарушения трудового права и составление запроса в трудовую инспекцию с последующим сопровождением.Юридические услуги6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть договор NDA - приблизительно 20700 символов( 10 "экранов" в docx). Нужно его проанализировать и рассказать какие есть подводные камни и сделать какой-то вывод о его адекватности.Юридические услуги1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Я ИП посредник.Ниша: Услуги грузчиков.Между физ лицом заказчиком и физлицами исполнителями. Принимаю заявку на услуги и передаю заявку исполнителю как агент. Принимаю оплату на карту и перевожу часть исполнителям по окончанию ...Юридические услуги7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер. Нужна консультация по двум широким вопросам (не обязательно от одного специалиста). 1. Клевета в инстаграме (как бороться, как составить претензию, чего вообще можно добиться). 2. Нужно составить ...Юридические услуги9 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы производим и продаем защиты на окна от грабителей. Сайт нашей продукции:http://www.ochranaokon.ru/ нам принадлежит: 1) торговая марка Дефас в России 2) литовский патент на изобретение 3) мировая регистрация произведений науки: Защелка для окон и ...Юридические услуги4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно для фирмы запчастей создать шаблон договора купли-продажи для работы с клиентами.Юридические услуги19 заявокЗакрыт5 лет назад
1 марта 2014 г. между ООО «Сервис» и администрацией муниципального района N был заключен договор оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 28 декабря 2015 г. ...Юридические услуги4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте уважаемые юристы, в 2019 году компанию налоговая инспекция оштрафовалана некоторую сумму за неправильное исчисление надбавки за вахтовый часы работы. Сначала была произведена проверка, потом составлен акт одополнительных мероприятиях, вынесено дополнительное решение , потом ...Юридические услуги7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Ищу исполнителя физически находящегося на территории США который может отправить документы в секретариат штата Минесоты для нотариального заверения диплома об образовании. По времени - одна поездка до ...Юридические услугинет заявокЗакрыт5 лет назад