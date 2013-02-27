Разработать договор

Доброго времени суток. Интересует разработка договора и решение сопутствующих вопросов.

Какая стоит перед нами задача, мы находимся в Украине и планируем заниматься продвижением блогеров в разных социальных сетях таких как Tik Tok, Youtube, Instagram. Другими словами мы будем вкладывать свои деньги и ресурсы в продвижение какого то человека в этих соц сетях и нам нужна защита, чтоб он когда мы его раскрутим не сказал спасибо, до свиданья дальше я сам. Я так понимаю это должен быть какой-то договор эксклюзивных прав, только как это назвать правильно юридическим языком я не знаю, я так понимаю подобные договора подписывают продюсерские центры с актерами.

И сразу возникает несколько вопросов

1) Мы как я говорил находимся в Украине, и у нас есть люди которые хотят с нами работать с Украины, России и Белоруссии

2) Есть ли какие то нормы, что договора подписывать как-то электронно, ведь если человек с Украины, то мы встречаемся лично и подписываем, а есть люди с других стран и это не совсем удобно.

3) Кто должен являться сторонами договора? Грубо говоря стоит задача легальной работы по законодательству Украины с минимальным налогообложением. Правильно ли я понимаю что в данном случае это ФОП 3 группы с нашей стороны и обычное физлицо со второй стороны?