Надо составить договор
Разработать договор
Доброго времени суток. Интересует разработка договора и решение сопутствующих вопросов.
Какая стоит перед нами задача, мы находимся в Украине и планируем заниматься продвижением блогеров в разных социальных сетях таких как Tik Tok, Youtube, Instagram. Другими словами мы будем вкладывать свои деньги и ресурсы в продвижение какого то человека в этих соц сетях и нам нужна защита, чтоб он когда мы его раскрутим не сказал спасибо, до свиданья дальше я сам. Я так понимаю это должен быть какой-то договор эксклюзивных прав, только как это назвать правильно юридическим языком я не знаю, я так понимаю подобные договора подписывают продюсерские центры с актерами.
И сразу возникает несколько вопросов
1) Мы как я говорил находимся в Украине, и у нас есть люди которые хотят с нами работать с Украины, России и Белоруссии
2) Есть ли какие то нормы, что договора подписывать как-то электронно, ведь если человек с Украины, то мы встречаемся лично и подписываем, а есть люди с других стран и это не совсем удобно.
3) Кто должен являться сторонами договора? Грубо говоря стоит задача легальной работы по законодательству Украины с минимальным налогообложением. Правильно ли я понимаю что в данном случае это ФОП 3 группы с нашей стороны и обычное физлицо со второй стороны?
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