Сайт с юридическими услугами

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Завершен1 заявка425 просмотров

Необходимо составить сайт с юридическими услугами в соответствии с тз, которое я скину исполнителю в личные сообщения

4 года назад
guest_16245492223031
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kabbyr-dev
Данил 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$20
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Kabbyr-dev
Данил 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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