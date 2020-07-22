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Смена генерального директора
Протокол ООО о смене генерального директора есть, нужно сделать его правовую экспертизу. Сделать необходимый пакет документов к протоколу, а также протокол передачи доли от старого директора к новому
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