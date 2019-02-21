Составить исковое заявление по факту клеветы

$30
Юридические услугиЗакрыт5 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо составить 2 исковых заявления (на 2-х разных людей) по факту клеветы на руководителя юр лица.

Первое заявление - клевета в рабочей группе вайбера о неправомерных действиях (скриншот как доказательство)

Второе заявление - клевета на заседании членов Правления (4-5 ложных фактов) - аудиозапись с транскрибацией в доказательство.

Всю информацию предоставлю

5 лет назад
Innesiya
Инна 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад