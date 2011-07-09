Требуется сотрудник по первичной документации

В веб-студию требуется финансист. Требования: 1. Студент или выпускник финансового факультета, если надо - то обучим, чего не знает. Но базовые знания должны быть. 2. Хорошее знание математики 3. Желание работать и узнавать новое Задачи: 1. расчет себестоимости 2. расчет эффективности и ...