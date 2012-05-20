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Требуются консультации юриста для стартапа
Требования:
1.Реальный опыт работы в стартапах со стадии seed (указать какие).
На первом этапе юридическое оформление отношений между участниками стартапа без образования юридического лица.
На втором этапе регистрация и сопровождение юридического лица, разработка учредительных документов, составление различных договоров.
2.Расценки
3.Процент предоплаты
4.Скайп + email
Размер оплата по договоренности.
Заранее извиняюсь ответить смогу не всем.
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