Требуются консультации юриста для стартапа

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт1 заявка158 просмотров

Требования:

1.Реальный опыт работы в стартапах со стадии seed (указать какие).

На первом этапе юридическое оформление отношений между участниками стартапа без образования юридического лица.

На втором этапе регистрация и сопровождение юридического лица, разработка учредительных документов, составление различных договоров.

2.Расценки

3.Процент предоплаты

4.Скайп + email

Размер оплата по договоренности.

Заранее извиняюсь ответить смогу не всем.

13 лет назад
scanflat
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров