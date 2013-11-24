Юридическое сопровождение проекта

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Интернет проект, посвящённый продаже инфопродуктов, ищет в команду опытного в сопровождении интернет-проектов юриста.

Задачи:

Составление договора-оферты

Регистрация товарного знака

Консультации по юридическим вопросам

Подробности по скайпу

11 лет назад
eqlipt
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров