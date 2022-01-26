Юрист. Проверить документ на предоставление опциона с клифф-периодом

Добрый день!

Вопрос следующий. Компания из США предложила мне опцион с клиф и вестинг периодом, и выслала документ на английском. Нужно проверить соответствуют ли условия прописанные в опционе следующим изначальным договоренностям: (мне кажется, что нет)

- Компания выделяет мне 2,5% акций (как я понял из документа количество 27,774 из 111,111? - по-моему это не верно)

- Клиф период должен быть полгода, а точнее до 24 июня 2022

- Вестинг должен быть 2 года (до 24 декабря 2023).

Но насколько я понял, в документе прописаны другие условия:

- Акции мне не предоставляются бесплатно, а их нужно выкупить

- Клиф период не полгода, а 1 год (6 месяцев после 24 июня 2022)

- Вестинг период 3,5 года вместо 2 лет.

Мне нужно знать в каких пунктах и какие изменения нужно сделать, чтобы опцион соответствовал изначальным договоренностям.

Сколько стоит такая услуга? PDF документа вышлю, напишите мне.