Заявки на оказание юридической консультации

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт16 заявок248 просмотров

запросы на оказание юридической консультации , в Москве и Московской области

10 лет назад
mos_yurist
Жора 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Договор.Туризм

    $100

    Задача. Переработать основной договор туроператора с туристом и проработать приложения. На выходе хотим получить готовые к работе договоры Для туроператора нужно освежить договоры (а скорее создать заново, так как текущий устарел) ...

    Юридические услуги12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составить 2 договора

    $10

    Нужно составить 2 договора 1. договор о неразглашении между физ лицами 2. договор о сотрудничестве между спикером и организатором живого мероприятия От Вас контакты( емейл, скайп), стоимость и сроки

    Юридические услуги7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект "Социальная гостиница"

    Есть 3 организации 1) Российский БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД (бенефициар- Некоммерческая организация из США): Компания А 2) Федеральное госучреждение: Компания В 2) Отдельное структурное подразделение (детская больница) компании В ( которое ранее было ...

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект соглашения с иностранной компании о представительстве

    Необходимо разработать проект соглашения между Иностранной компанией (производителем товара) и Российской компанией, которая будет представлять интересы этой иностранной компании в России. Проект на русском языке. В лучшем случае на русском и на английском.

    Юридические услуги4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Международная регистрация авторских прав на 3д анимации

    Для 20+ образовательных стоматологических операций лечения в виде трехмерных анимаций необходимо зарегистрировать международные авторские права. Пример анимации (длит. 1.5-2 мин), отрывок: https://vimeo.com/124019206 Все эти анимации выполнены по заказу американской ...

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Юридическая консультация

    $100

    Я физическое лицо занимался продажами в вконтакте с физическими лицами. Являлся посредником, отправлял товар ни я.Мне начисляли деньги на счет я их переводил закупщику. После 10-ти успешных продаж начались проблемы. Мне стали резко и все ...

    Юридические услуги9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интервью с адвокатом

    $8

    Мы с коллегами занимаемся разработкой веб-сервиса и мобильного приложения для адвокатов. Для того, чтобы сделать его максимально полезным, нам необходим ряд неформальных интервью с практикующими адвокатами - экспертами и нашими будущими пользователями. Расскажите ...

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Договор с подрядчиком на работы по реконструкции кровли дачного дома

    $25

    Добрый день! Нужно подготовить простой договор с исполнителем. Предмет договора: Реконструкция кровли с эскизу клиента + возведение веранды к дому. Подрядчика нашел на бирже - ИП Подрядчик приступает уже в эту среду. ...

    Юридические услуги8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад