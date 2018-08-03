Заявление о признании законным договора купли-продажи земельного участ

Нужен сильный знаток Земельных отношений.

Необходимо составление Заявления о признании законным договора купли-продажи земельного участка на имя главы Района.

Вкратце история :

В 2005 году был приобретен участок ИЖС 15 соток.

В 2006 году была подана заявка на прирезку к участку земельного участка 6 соток (из земель не распределенных) который использовался с 1996 года предыдущим хозяином как огород.

В 2006 году было получено постановление и сделан кадастр.

В 2007 году заключили договор купли продажи с Муниципальным Образованием, заплатили деньги и получили акт передачи. Пошли в РегПалату для получения свидетельства. Там был получен отказ на основании, что в 2007 году произошла передача управления землей от муниципалов в район и район против данной сделки.

При обращении в район там требовали участок 6 соток сформировать как отдельный и выставить на торги и соответственно потом выкупать у ставленника администрации втридорога.

С тех пор было 8 заседаний суда, сначала на действия регпалаты, потом о признании договора действительным.

При этом возможность распоряжаться землей уже дважды передавалась в Муниципальное Образование и назад в район.

Сейчас , после нескольких обращений к Главе района, мы отстояли свою позиции и район готов признать договор действующим, но необходимо заявление которое легло бы в основу постановления о признании договора купли продажи законным и при этом проверяющие органы не могли бы с ним не согласиться.

В качестве аргументов необходимо привести следующие доводы :

1) Постановление о выделении - законно

2) Продажа без торгов и аукционны законна, так как имело место фактическое использование участка под огородничество.

3) Оплата за участок была произведена по кадастровой стоимости и сумма полученная казначейством перераспределена в соответствии с действующим законодательством на момент получения денег, т.е. район свою долю получил.

4) Так как муниципалы являются подконтрольными району, то соответственно заключение договора купли продажи от лица муниципала равнозначна заключению договора от лица района.