Оформлю чертежи, карты, генпланы, коллажи, фасады, разрезы
Добавлена4 просмотра
4 месяца назад
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Оформляю чертежи всех видов, коллажи или мокапы для портфолио, сайта или проекта. Так же могу помочь в разработке планировки. Оформляю карты из программы QGIS разного назначения.
Работаю в ArchiCAD, Photoshop, Illustrator, InDesign, SketchUp, QGIS
Прикрепляю свое архитектурное портфолио для ознакомления с моим опытом и стилем выполнения.
портфолио.pdf
17 МБ