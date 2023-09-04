Оформлю чертежи, карты, генпланы, коллажи, фасады, разрезы

Оформляю чертежи всех видов, коллажи или мокапы для портфолио, сайта или проекта. Так же могу помочь в разработке планировки. Оформляю карты из программы QGIS разного назначения.

Работаю в ArchiCAD, Photoshop, Illustrator, InDesign, SketchUp, QGIS

Прикрепляю свое архитектурное портфолио для ознакомления с моим опытом и стилем выполнения.