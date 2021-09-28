Сайты на Tilda

Я делаю сайты на платформе Tilda +Figma ЛЕНДИНГИ от 7 000 САЙТ-ВИЗИТКА от 5 000 МНОГОСТРАНИЧНЫЙ САЙТ от 20 000 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН от 15 000 КЕЙСЫ https://www.behance.net/b284b75e Как проходит работа над сайтом: Бриф (обсуждаем все вопросы) Исследования (просмотр сайтов конкурентов) Создание прототипа Подбор цветовой гаммы Правки Публикация сайта Пишите, для обсуждения деталей вашего будущего сайта