Web-Programmer | Качественно, Не дорого

Средняя цена работы составляет 2500 - 4000 (можем договориться)

Большой опыт в работе с:

1. HTML5 / CSS3 / JS

2. FIGMA / PHOTOSHOP

3. WORDPRESS / XAMPP / MySQL / PHP

Услуги:

- Сайт визитка

- Landing page

- Портфолио

Чтобы выполнить заказ Вы должны:

1. Какое-то пожелание от Вас

2. Макет в формате figma либо psd

Писать на счет заказа на сайте либо в контактные данные!

Примеры своих работу скидываю в лс!

Контактные данные:

+380509656890 (tg/viber)

Примерное выполнение: 2-4 дня