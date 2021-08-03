Web-Programmer | Качественно, Не дорого

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Средняя цена работы составляет 2500 - 4000 (можем договориться)
Большой опыт в работе с:
1. HTML5 / CSS3 / JS
2. FIGMA / PHOTOSHOP
3. WORDPRESS / XAMPP / MySQL / PHP
Услуги:
- Сайт визитка
- Landing page
- Портфолио
Чтобы выполнить заказ Вы должны:
1. Какое-то пожелание от Вас
2. Макет в формате figma либо psd
Писать на счет заказа на сайте либо в контактные данные!
Примеры своих работу скидываю в лс!
Контактные данные:
+380509656890 (tg/viber)
Примерное выполнение: 2-4 дня